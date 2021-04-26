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    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)

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    У парку Володимирська гірка висадили 37 кленів, дубів та верб - Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    У парку Володимирська гірка висадили 37 кленів, дубів та верб
    Фото: Київзеленбуд

    За кілька годин у столиці висадили більше 120 дерев та понад 650 кущів

    У суботу, 24 квітня, у столиці відбулись толоки більш як на 20 локаціях – у парках, скверах, набережних та найбільш популярних місцях відпочинку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Під час толок висаджували дерева й кущі, перекопували лунки, прибирали парки, сквери, лісові зони, ліквідовували несанкціоновані сміттєзвалища. До працівників районних підприємств «Київзеленбуду» та лісопаркових господарств долучилася й громадськість.

    Спільними зусиллями за кілька годин у столиці висадили більше 120 дерев (дуби, клени, верби, липи, катальпи) та понад 650 кущів (бирючина, спірея, барбарис, ялівець і туї).

    Зокрема, в парку Володимирська гірка висадили 37 кленів, дубів та верб.

    Близько місяця тому, як тільки дозволила погода, у столиці розпочали висадження дерев та кущів. У суботу відбулося прибирання, облаштування територій та висадження нових дерев.

    «Зокрема, толоки проводяться на локаціях, де були звернення людей про збільшення кількості зелених насаджень та облаштування територій. Безумовно, в період локдауну ми не проводимо такі масштабні прибирання із залученням громади, як це було позаминулі роки. Але весняні роботи ніхто не скасовував, тому працюємо і дотримуємось протиепідемічних правил», – розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, який спільно з колегами з КМДА долучився до висадження дерев на Володимирській гірці.

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    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)
    Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)

    До слова, нещодавно «Київзеленбуд» придбав спеціальне обладнання для діагностики зелених насаджень – просторовий імпульсний томограф арботом

    Теги: Київ благоустрій КМДА Київзеленбуд рослини
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