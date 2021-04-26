Толока під час карантину. Як прибирали та озеленювали столицю (фото)

За кілька годин у столиці висадили більше 120 дерев та понад 650 кущів

У суботу, 24 квітня, у столиці відбулись толоки більш як на 20 локаціях – у парках, скверах, набережних та найбільш популярних місцях відпочинку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Під час толок висаджували дерева й кущі, перекопували лунки, прибирали парки, сквери, лісові зони, ліквідовували несанкціоновані сміттєзвалища. До працівників районних підприємств «Київзеленбуду» та лісопаркових господарств долучилася й громадськість.

Спільними зусиллями за кілька годин у столиці висадили більше 120 дерев (дуби, клени, верби, липи, катальпи) та понад 650 кущів (бирючина, спірея, барбарис, ялівець і туї).

Зокрема, в парку Володимирська гірка висадили 37 кленів, дубів та верб.

Близько місяця тому, як тільки дозволила погода, у столиці розпочали висадження дерев та кущів. У суботу відбулося прибирання, облаштування територій та висадження нових дерев.

«Зокрема, толоки проводяться на локаціях, де були звернення людей про збільшення кількості зелених насаджень та облаштування територій. Безумовно, в період локдауну ми не проводимо такі масштабні прибирання із залученням громади, як це було позаминулі роки. Але весняні роботи ніхто не скасовував, тому працюємо і дотримуємось протиепідемічних правил», – розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, який спільно з колегами з КМДА долучився до висадження дерев на Володимирській гірці.

До слова, нещодавно «Київзеленбуд» придбав спеціальне обладнання для діагностики зелених насаджень – просторовий імпульсний томограф арботом