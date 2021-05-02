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    У Києві невідомою речовиною в квартирі отруїлася сім'я і троє медиків

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    Поки лікарі надавали допомогу дитині, стало погано і батькам і медикам - У Києві невідомою речовиною в квартирі отруїлася сім'я і троє медиків
    Поки лікарі надавали допомогу дитині, стало погано і батькам і медикам
    Фото: Київ Оперативний

    Для з'ясування обставин отруєння на місце була викликана поліція і ДСНС

    У одній з квартир Києва у суботу отруїлася сім'я з трьох осіб і троє медиків, які прибули на виклик.

    Як повідомляє паблік «Київ Оперативний», всі постраждалі були госпіталізовані: дитина у важкому стані – в «Охматдит», двоє батьків і троє членів бригади швидкої допомоги в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

    «З Берлінського, 19 надійшов виклик про те, що дитину охопили судоми. Поки лікарі надавали допомогу дитині, стало погано і батькам. У них також почалися судоми. Лікарі викликали ще одну медичну бригаду. Поки чекали підмогу судоми почалися і у лікарів», – йдеться у повідомленні.

    Для з'ясування обставин отруєння на місце була викликана поліція і ДСНС.

    До слова, експерти розповіли, як уникнути отруєння грибами.

    Також днями на Чернігівщині четверо дітей потрапили в реанімацію з отруєнням. Вдалося встановити, що діти напередодні їли картоплю з грибами.

    Нагадаємо, нещодавно у Львові чадним газом отруїлися двоє дорослих та однорічна дитина.

    А у Росії понад 20 дітей отруїлися хлором у басейні.


    Теги: здоров'я Київ ДСНС діти отруєння лікарня Охматдит
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