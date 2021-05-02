У Києві невідомою речовиною в квартирі отруїлася сім'я і троє медиків
Для з'ясування обставин отруєння на місце була викликана поліція і ДСНС
У одній з квартир Києва у суботу отруїлася сім'я з трьох осіб і троє медиків, які прибули на виклик.
Як повідомляє паблік «Київ Оперативний», всі постраждалі були госпіталізовані: дитина у важкому стані – в «Охматдит», двоє батьків і троє членів бригади швидкої допомоги в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.
«З Берлінського, 19 надійшов виклик про те, що дитину охопили судоми. Поки лікарі надавали допомогу дитині, стало погано і батькам. У них також почалися судоми. Лікарі викликали ще одну медичну бригаду. Поки чекали підмогу судоми почалися і у лікарів», – йдеться у повідомленні.
Для з'ясування обставин отруєння на місце була викликана поліція і ДСНС.
До слова, експерти розповіли, як уникнути отруєння грибами.
Також днями на Чернігівщині четверо дітей потрапили в реанімацію з отруєнням. Вдалося встановити, що діти напередодні їли картоплю з грибами.
Нагадаємо, нещодавно у Львові чадним газом отруїлися двоє дорослих та однорічна дитина.
А у Росії понад 20 дітей отруїлися хлором у басейні.