У Києві невідомою речовиною в квартирі отруїлася сім'я і троє медиків

Поки лікарі надавали допомогу дитині, стало погано і батькам і медикам

Для з'ясування обставин отруєння на місце була викликана поліція і ДСНС

У одній з квартир Києва у суботу отруїлася сім'я з трьох осіб і троє медиків, які прибули на виклик.

Як повідомляє паблік «Київ Оперативний», всі постраждалі були госпіталізовані: дитина у важкому стані – в «Охматдит», двоє батьків і троє членів бригади швидкої допомоги в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

«З Берлінського, 19 надійшов виклик про те, що дитину охопили судоми. Поки лікарі надавали допомогу дитині, стало погано і батькам. У них також почалися судоми. Лікарі викликали ще одну медичну бригаду. Поки чекали підмогу судоми почалися і у лікарів», – йдеться у повідомленні.

Для з'ясування обставин отруєння на місце була викликана поліція і ДСНС.

До слова, експерти розповіли, як уникнути отруєння грибами.

Також днями на Чернігівщині четверо дітей потрапили в реанімацію з отруєнням. Вдалося встановити, що діти напередодні їли картоплю з грибами.

Нагадаємо, нещодавно у Львові чадним газом отруїлися двоє дорослих та однорічна дитина.

А у Росії понад 20 дітей отруїлися хлором у басейні.



