У Києві блогерки пили алкоголь, курили і задували свічки в церкві (відео)
До церкви дівчата зайшли під приводом «посвятити паски»
Інцидент стався в церкві Різдва Христового на Подолі
У Києві кілька дівчат зайшли до церкви і почали задувати свічки й курити. Відповідне відео опублікував паблік «Киев Сейчас».
Як повідомляється, інцидент стався в церкві Різдва Христового на Подолі.
«Дівчата зайшли до церкви Різдва Христового, що на Подолі, почали задувати там свічки, пити алкоголь і курити електронні сигарети. І всім цим поділилися в соцмережах», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до церкви дівчата зайшли під приводом «посвятити паски».
Раніше у соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки.Згодом поліцейські столичної підземки встановили хлопця та дівчину, які курили у вагоні потягу метрополітену.