У Києві блогерки пили алкоголь, курили і задували свічки в церкві (відео)

До церкви дівчата зайшли під приводом «посвятити паски»

Інцидент стався в церкві Різдва Христового на Подолі

У Києві кілька дівчат зайшли до церкви і почали задувати свічки й курити. Відповідне відео опублікував паблік «Киев Сейчас».

Як повідомляється, інцидент стався в церкві Різдва Христового на Подолі.

«Дівчата зайшли до церкви Різдва Христового, що на Подолі, почали задувати там свічки, пити алкоголь і курити електронні сигарети. І всім цим поділилися в соцмережах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до церкви дівчата зайшли під приводом «посвятити паски».

Раніше у соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки.