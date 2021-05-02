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    У Києві блогерки пили алкоголь, курили і задували свічки в церкві (відео)

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    До церкви дівчата зайшли під приводом &laquo;посвятити паски&raquo; - У Києві блогерки пили алкоголь, курили і задували свічки в церкві (відео)

    До церкви дівчата зайшли під приводом «посвятити паски»

    Скріншот з відео

    Інцидент стався в церкві Різдва Христового на Подолі

    У Києві кілька дівчат зайшли до церкви і почали задувати свічки й курити. Відповідне відео опублікував паблік «Киев Сейчас».

    Як повідомляється, інцидент стався в церкві Різдва Христового на Подолі.

    «Дівчата зайшли до церкви Різдва Христового, що на Подолі, почали задувати там свічки, пити алкоголь і курити електронні сигарети. І всім цим поділилися в соцмережах», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що до церкви дівчата зайшли під приводом «посвятити паски».

    Раніше у соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки.

    Згодом поліцейські столичної підземки встановили хлопця та дівчину, які курили у вагоні потягу метрополітену.
    Теги: церква Київ алкоголь тютюнові вироби Великдень 2021
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