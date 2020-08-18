Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 22 мільйони



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Cтаном на ранок 18 серпня в світі зафіксовано 22 041 304 випадків захворювання на Covid-19

З моменту початку пандемії від коронавірусу померли 777 194 особи

У світі коронавірусом нового типу Covid-19 інфіковано понад 22 мільйонів осіб.

Згідно з даними сайту Worldometers, станом на ранок 18 серпня в світі зафіксовано 22 041 304 випадків захворювання.

З моменту початку пандемії від коронавірусу померли 777 194 особи.

Найбільше хворих (понад 5,6 мільйонів) зафіксовано в США. У Штатах також найбільша кількість летальних випадків — померли понад 173 тисячі.

На другому місці антирейтингу знаходиться Бразилія, де захворіли понад 3,3 мільйонів осіб. Кількість жертв перевищує 107 тисяч.

Замикає трійку Індія, де хворих вже більше 2,7 мільйонів. Кількість померлих перевищує 51 тисячу.

В Україні зафіксовано 92 820 випадків зараження. 2089 осіб померли з початку пандемії.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

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Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей.