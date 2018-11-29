У Києві вулицю Тверську назвуть іменем видатного поляка



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Кияни підтримали появу вулиці Єжи Ґедройця у столиці

У столиці з'явиться вулиця Єжи Ґедройця

На пленарному засіданні Київської міської ради 29 листопада депутати дали нове ім’я ще одній столичній вулиці.

Зокрема, перейменовано вулицю Тверську на вулицю Єжи Ґедройця у Голосіївському та Печерському районах.

Це сприятиме вшануванню пам’яті видатного польського публіциста і громадського діяча, активного прихильника польсько-української співпраці. Письменник був супротивником взаємних територіальних претензій, зазначили у Київраді.

Участь у громадському обговоренні, яке тривало з 28 грудня 2017 року до 15 січня 2018 року взяли 2228 осіб. Із них 1495 громадян, а це 67%, підтримали перейменування.

Перейменування підтримали 79 депутатів Київради.