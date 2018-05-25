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    У Києві введено план-перехоплення: викрадено Porsche Cayenne

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    У Києві введено план-перехоплення: викрадено Porsche Cayenne

    Дорогу автівку викрали у Дарницькому районі

    У п'ятницю, 25 травня, у Дарницькому районі Києва викрали коричневий Porsche Cayenne, припаркований на вулиці Бажана. Правоохоронці ввели у місті план-перехоплення.

    Про пошук машини оголосили о 15:25. Саме викрадення сталося за п'ять хвилин до цього. Про це стало відомо Інформатору з особистих джерел.

    Вкрадена машина - Porsche Cayenne 2014 року випуску. Номерний знак машини - АА2268ОР.

    Вартість такого б/в автомобіля стартує від 45 тисяч доларів (понад 1,1 млн гривень)..

    Якщо хтось став свідком викрадення або бачив схожий автомобіль, прохання повідомити на номер 102.

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