Водієві таксі, який у Києві збив на зупинці людей, повідомлено про підозру

13 листопада на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск

Прокуратура клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Водієві таксі, який протаранив кіоск та збив на смерть двох пішоходів на київській Окружній, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

До Шевченківського райсуду м. Києва підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 13 листопада на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск.

У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.

Згодом з'явилося відео моменту цього жахливого ДТП.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко озвучив попередню причину ДТП.

Поліція затримала водія таксі.