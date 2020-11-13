Помісна церква скасувала богослужіння у Софії Київській на вихідні

Водночас з понеділка по п'ятницю богослужіння у Теплій Софії відбуватимуться як завжди о 8:00 (літургія) і 17:00

Богослужіння скасовано до кінця листопада через карантин

Богослужіння у храмі Софії Київської не проводитимуться у суботу і неділю через запроваджений урядом карантин вихідного дня.

Про це повідомив представник пресслужби Української православної церкви Іван Сидор.

Це сталося через зміни у графіку роботи Національного заповідника «Софія Київська». Водночас з понеділка по п'ятницю богослужіння у Теплій Софії відбуватимуться як завжди о 8:00 (літургія) і 17:00.

У Помісній церкві попросили вірян з розумінням поставитися до таких тимчасових обмежень.

Як відомо, в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.

Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації.

Це Львів, Одеса, Черкаси, Тернопіль, Житомир, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь.

Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня

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