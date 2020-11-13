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    Помісна церква скасувала богослужіння у Софії Київській на вихідні

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    Водночас з понеділка по п'ятницю богослужіння у Теплій Софії відбуватимуться як завжди о 8:00 (літургія) і 17:00 - Помісна церква скасувала богослужіння у Софії Київській на вихідні
    Водночас з понеділка по п'ятницю богослужіння у Теплій Софії відбуватимуться як завжди о 8:00 (літургія) і 17:00

    Богослужіння скасовано до кінця листопада через карантин

    Богослужіння у храмі Софії Київської не проводитимуться у суботу і неділю через запроваджений урядом карантин вихідного дня.

    Про це повідомив представник пресслужби Української православної церкви Іван Сидор.

    Це сталося через зміни у графіку роботи Національного заповідника «Софія Київська». Водночас з понеділка по п'ятницю богослужіння у Теплій Софії відбуватимуться як завжди о 8:00 (літургія) і 17:00.

    У Помісній церкві попросили вірян з розумінням поставитися до таких тимчасових обмежень.

    Як відомо, в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.  

    Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації. 

    Це ЛьвівОдесаЧеркасиТернопільЖитомирКраматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь.

    Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня

     Читайте також: 
    Теги: вихідні церква Київ Українська православна церква карантин
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