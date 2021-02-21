Міськрада дозволила виступати російською на сесіях, бо українською мер не може

Чиновник, який не володіє державною мовою, очолює місто вже 19 років

У міській раді міста Ладижин Вінницької області внесли зміни до регламенту, аби надати можливість місцевим депутатам виступати російською мовою під час сесій міськради та засідань комісій.

За відповідні зміни до регламенту проголосували майже всі новообрані місцеві депутати, включно з міським головою Валерієм Коломєйцевим, повідомляє вінницький портал Vежа.

Голоси «проти» дали лише двоє ладижинських обранців: Іван Котик та Андрій Скакодуб. У зв’язку з цим депутат Скакодуб звернувся зі скаргою до уповноваженого із захисту державної мови у якій просить привести регламент роботи Ладижинської міськради у відповідність до вимог закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

На думку Скакодуба, таке рішення ухвалили, аби Коломєйцев, який практично не володіє державною мовою, мав «законні» підстави виступати на сесії міськради російською.

Коломєйцев очолює Ладижин вже 19 років. Вперше він став міським головою у березні 2001 року.

Чиновник родом із селища Провідєніє Чукотського району Хабаровського краю в Росії.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про функціонування української мови як державної. Зокрема він зазначає, що українська мова має використовуватися в освітній та медичній сферах, у трудових відносинах та у сфері обслуговуванні споживачів, а також в публічних заходах, рекламі та інших сферах.

Крім того, закон зобов’язує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Нещодавно на всю країну став відомий випадок у міськраді Миколаєва. Міський голова Миколаєва Сенкевич під час засідання синхронно перекладав депутатів ОПЗЖ, які відмовлялися виступати українською мовою.

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