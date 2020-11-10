Київ очолив список регіонів з найбільшою кількістю нових хворих на коронавірус

Київська область у трійці лідерів за добовою кількістю нових випадків Covid-19

За минулу добу, 9 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 747 людей. Це на 1 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 8 листопада було 748 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 45667 випадків захворювання на Covid-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях», – повідомив він.

Від початку епідемії у Києві від коронавірусу одужали 17004 особи (за добу 337), померли 894 особи (за добу 22).

У Київській області зафіксовано 21038 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 628 осіб. За попередню добу збільшення складало 590 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 9230 осіб (за добу 111), померли 494 людини (за добу 24).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 479197 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 9 листопада зафіксовано 10842 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 9 листопада у Києві було підтверджено 44920 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 748 осіб.

У Київській області було зафіксовано 20410 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 590 осіб.