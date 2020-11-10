Степанов пояснив логіку карантину вихідного дня

Кабмін розгляне питання запровадження карантину вихідного дня на засіданні у середу, 11 листопада

Україна не може собі дозволити з економічних причин зробити локдаун на кілька тижнів як європейські сусіди, тому у МОЗ вирішили зменшити кількість контактів між людьми принаймні на вихідні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на каналі ICTV пояснив логіку введення карантину вихідного дня.

«Усім зрозуміло, що таким чином зменшується ланцюг передачі хвороби. Він розривається. У такий спосіб ми зможемо стабілізувати ситуацію. Логіка дуже проста –щоб не вводити загальнонаціональний локдаун», – наголосив міністр.

За його словами, Кабмін розгляне це питання на засіданні у середу, 11 листопада.

Щодо термінів, тобто скільки він може тривати, Степанов зазначив, що це залежить від епідеміологічної ситуації.

До слова, Україна перейшла на другий етап реагування на поширення коронавірусу.

Як відомо, МОЗ пропонує ввести нові обмеження через спалах Covid-19 в Україні.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання хворих на Covid-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка 9 листопада.

Як повідомлялося, в Україні за добу 8 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 469018

Хворіють 251310

Одужали 209143

Померли 8565

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.