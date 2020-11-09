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    Карантин вихідного дня. Мінкульт вимагає не закривати кінозали та театри

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    <span>Карантин вихідного дня може позбавити роботи сотні тисяч українців</span> - Карантин вихідного дня. Мінкульт вимагає не закривати кінозали та театри
    Карантин вихідного дня може позбавити роботи сотні тисяч українців

    Міністр озвучив позицію відомства щодо введення «карантину вихідного дня»

    Міністерство культури та інформаційної політики виступає проти карантину вихідного дня в Україні. Такі обмеження можуть нанести важкий збиток сфері культури і креативних індустрій.

    Про це у соцмережах повідомив міністр Олександр Ткаченко.

    За його словами, карантин вихідного дня може позбавити роботи сотні тисяч українців.

    «Окреме питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП. І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча слід пам'ятати, що в цілому аналогічні ризики і для мікро, малого і середнього бізнесу», - додав Ткаченко.

    Він також упевнений, що закриття закладів культури не позначиться позитивно на загальну статистику захворюваності, оскільки там простіше за все контролювати протиепідемічні заходи. Також він підкреслив, що карантин вихідного дня ще наполовину знизить доходи цієї сфери.

    Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання хворих на Covid-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.

    Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка 9 листопада. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      469018
    • Хворіють
      251310
    • Одужали
      209143
    • Померли
      8565

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

     Читайте також: Інфекціоністка Олена Смирнова: Нині «ковід» лікують хірурги, урологи…

     


    Мінкульт економіка міністр театр карантин Олександр Ткаченко
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