У Києві зачинені три станції метро: шукають вибухівку



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Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки

Станції «Житомирська» та «Арсенальна» червоної гілки київського метро і «Харківська» зеленої гілки зачинили на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Як повідомляє КП «Київський метрополітен», інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, 16 червня в Києві перекрили червону гілку метро (Святошинсько-Броварську лінію в напрямку станції «Лісова») через повідомлення про те, що на колію впала людина. Пізніше рух відновили у звичному режимі.

Пізніше поліцейські відшукали чоловіка, через якого зупинили рух потягів по червоній гілці київського метро. Його знайшли з пораненням живота в тунелі станції метро «Шулявська».

17 червня на станції метро «Театральна» сталася бійка. Між двома агресивно налаштованими чоловіками та групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в сутичку із застосуванням газових балончиків.

19 червня невідомий «замінував» одну з центральних станцій київського метро.