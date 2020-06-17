На станції метро «Театральна» сталася бійка (фото)



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Сутичка сталася між двома групами чоловіків Фото: Нацполіція

Поліція затримала двох учасників конфлікту

Сьогодні, 17 червня, на станції метро «Театральна» в Києві сталася сутичка. Інцидент трапився о 13:40 на платформі станції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Між двома агресивно налаштованими чоловіками та групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в сутичку із застосуванням газових балончиків. Правоохоронці втрутилися та припинили правопорушення.

Двох активних учасників конфлікту доставили до управління поліції у метрополітені для встановлення їх анкетних даних та надання пояснень.

Після першочергової перевірки буде надана правова оцінка діям правопорушників.

Нагадаємо, 16 червня на червоній лінії київського метро стався інцидент, через який на деякий час припиняли рух потягів. На станції «Театральна» людей на вхід взагалі не пускали, оскільки на платформі утворився натовп.

Як розповіли згодом у поліції, на платформі станції метро «Берестейська» перебував чоловік із ножем і погрожував завдати собі тілесних ушкоджень. Потім він зіскочив на колії й забіг у тунель