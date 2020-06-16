Часткова зупинка метро у Києві: у поліції повідомили деталі інциденту



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На станції «Театральна» людей на вхід взагалі не пускали, оскільки на платформі утворився натовп Фото: Главком

Чоловік погрожував завдати собі ножем тілесних ушкоджень, зіскочив на колії й забіг у тунель

Поліція Києва повідомила деякі подробиці інциденту, що стався на червоній лінії київського метро й через який на деякий час припиняли рух потягів. На станції «Театральна» людей на вхід взагалі не пускали, оскільки на платформі утворився натовп.

Як зазначили у відділі комунікації поліції Києва, близько 18-ї години до поліції метрополітену в Києві надійшла інформація про те, що на платформі станції метро «Берестейська» перебуває чоловік із ножем і погрожує завдати собі тілесних ушкоджень. Потім він зіскочив на колії й забіг у тунель.

Рух потягів одразу припинили, а поліцейські впродовж півгодини розшукали громадянина з пораненням живота в тунелі біля сусідньої станції «Шулявська». На місце події поліцейські викликали працівників швидкої медичної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події, а також особу потерпілого, йдеться у повідомленні

Як повідомив Київський метрополітен, після цього рух на червоній лінії був відновлений у звичному режимі.

Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.