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    Часткова зупинка метро у Києві: у поліції повідомили деталі інциденту

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    <span>На станції &laquo;Театральна&raquo; людей на вхід взагалі не пускали, оскільки на платформі утворився натовп</span> - Часткова зупинка метро у Києві: у поліції повідомили деталі інциденту
    На станції «Театральна» людей на вхід взагалі не пускали, оскільки на платформі утворився натовп
    Фото: Главком

    Чоловік погрожував завдати собі ножем тілесних ушкоджень, зіскочив на колії й забіг у тунель

    Поліція Києва повідомила деякі подробиці інциденту, що стався на червоній лінії київського метро й через який на деякий час припиняли рух потягівНа станції «Театральна» людей на вхід взагалі не пускали, оскільки на платформі утворився натовп.

    Як зазначили у відділі комунікації поліції Києва, близько 18-ї години до поліції метрополітену в Києві надійшла інформація про те, що на платформі станції метро «Берестейська» перебуває чоловік із ножем і погрожує завдати собі тілесних ушкоджень. Потім він зіскочив на колії й забіг у тунель.

    Рух потягів одразу припинили, а поліцейські впродовж півгодини розшукали громадянина з пораненням живота в тунелі біля сусідньої станції «Шулявська». На місце події поліцейські викликали працівників швидкої медичної допомоги.

    Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події, а також особу потерпілого, йдеться у повідомленні

    Як повідомив Київський метрополітен, після цього рух на червоній лінії був відновлений у звичному режимі.

    Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

    Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

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