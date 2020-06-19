Невідомий «замінував» одну з центральних станцій київського метро



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Станція «Площа Льва Толстого» не працює через повідомлення про замінування

Станція метро зачинена на вхід та вихід

Станцію метро «Площа Льва Толстого» і пересадку зачинено на вхід та вихід.

Як повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен», надійшов анонімний дзвінок про мінування станції.

Наразі правоохоронці перевіряють станцію метро на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 16 червня на червоній лінії київського метро стався інцидент, через який на деякий час припиняли рух потягів. На станції «Театральна» людей на вхід взагалі не пускали, оскільки на платформі утворився натовп.

Як розповіли згодом у поліції, на платформі станції метро «Берестейська» перебував чоловік із ножем і погрожував завдати собі тілесних ушкоджень. Потім він зіскочив на колії й забіг у тунель.

17 червня на платформі станції метро «Театральна» сталася сутичка між агресивно налаштованими чоловіками та групою осіб.

Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.



