У Києві через чоловіка в тунелі зупиняли червону гілку метро (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік затриманий, з ним працюють правоохоронці

У Києві ввечері 16 червня перекривали на деякий час рух червоною гілкою метро (Святошинсько-Броварську лінію в напрямку станції «Лісова»). Спочатку повідомлялося, що рух було припинено через те, що на колію впала людина.

Через це, на платформах та у вестибюлі станцій утворилися черги. На станції «Театральна» людей на вхід взагалі не пускали, оскільки на платформі утворився натовп.

Пізніше Київський метрополітен повідомив, що рух на червоній лінії відновлений у звичному режимі. І причина затримки – людина в тунелі.

«На станції «Берестейська» зафіксовано проникнення пасажира в тунель. Чоловік затриманий, з ним працюють правоохоронці», — йдеться в повідомленні.

Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

Як писав «Главком», дедалі більше вчених доходять висновку, що вірус SARS-CoV-2 передається не лише крапельним шляхом (при чиханні і кашлі), а й через мікрокраплини, які ще називають аерозолями. Вони можуть вивільнятися під час спілкування, співу чи, скажімо, глибокого зітхання. Ці мікрокраплини, які містять часточки вірусу, на певний час зависають у повітрі, тоді як більш важкі краплі швидко осідають під власною вагою. Аерозолі найдовше залишаються у повітрі у приміщеннях із поганою вентиляцією. Разом із тим, саме ці часточки можуть циркулювати у приміщеннях за допомогою потоків повітря з кондиціонерів і таким чином інфікувати інших людей.

За даними вчених Гарвардської медичної школи, носіння масок та дотримання соціальної дистанції можуть сприяти зменшенню вірогідності інфікування від тих, хто інфікований, але ще не заразний. Звичайно, йдеться про зменшення ризиків, але не про повну їхню відсутність.