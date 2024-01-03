У Києві зафіксували майже 50 температурних рекордів: кліматологи підвели підсумки року

Найхолодніше в столиці було 8 лютого – мінус 10,3°С

У Києві протягом 2023 року кліматологи зафіксували 47 температурних рекордів. Причому найбільше їх було у січні – 16 та серпні – 12. Про це повідомили в пресслужбі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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«Кліматологи ЦГО підвели погодні підсумки 2023 року у столиці. За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура 2023 року у столиці склала +10,8°С, що на 1,8°С вище кліматичної норми. За час проведення спостережень він став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя (13,3°С), відхилення середньої температури якого від кліматичної норми становило 2,3°С», – розповіли в пресслужбі.

Як зазначили кліматологи,11 місяців року мали перевищення середньомісячними температурами кліматичної норми, окрім квітня, який виявився холоднішим, ніж звичайно. Особливо «відзначились» січень, серпень і вересень, які мали найбільші відхилення – 2,9°С, 3,4°С, 3,9°С відповідно.

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Найхолодніше було 8 лютого – мінус 10,3°С, найспекотніше – 29 серпня, коли температура у затінку сягнула +35,9°С.

Опадів випало 673 мм, що відповідає 109% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились вкрай нерівномірно – по дві місячні норми у липні та квітні і лише 1,5% від середніх багаторічних показників у травні.

Нагадаємо, у Києві 30 грудня 2023 року зафіксували три температурні рекорди, середньодобова температура повітря відповідала показникам 1 квітня.

Також у столиці було зафіксовано температурний рекорд 26 грудня.