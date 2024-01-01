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У Києві наприкінці 2023 року зафіксували три температурні рекорди

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Києві наприкінці 2023 року зафіксували три температурні рекорди
Максимальна температура повітря досягла 10,5°С
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За багаторічними показниками така температура повітря у столиці відповідає 1 квітню

У Києві 30 грудня 2023 року зафіксували три температурні рекорди, середньодобова температура повітря відповідала показникам 1 квітня. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

30 грудня у столиці мінімальна температура повітря виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 4,9°С. Попереднє рекордне значення 3,0°С 2003 та 2020 років перевищене на 1,9°С. Максимальна температура повітря досягла 10,5°С, що на 3,0°С вище попереднього рекордного показника 2020 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9°С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2020 року на 1,6°С, а кліматичну норму - на 8,6°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню.

Нагадаємо, також у столиці було зафіксовано температурний рекорд 26 грудня.

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Теги: Київ рекорд погода

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