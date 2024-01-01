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У новорічну ніч ворог застосував рекордну кількість «шахедів»: сили ППО знищили 87 безпілотників

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У новорічну ніч ворог застосував рекордну кількість «шахедів»: сили ППО знищили 87 безпілотників
Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків

У новорічну ніч захисники неба знищили 87 ворожих дронів типу «шахед». Про це командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив у Telegram. 

«Усім велика подяка за бойову роботу! Рік тому у Новорічну ніч захисники неба знищили 45 «шахедів». Сьогодні – 87!» – наголосив Олещук.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу «шахед».

Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава (тимчасово окупований Крим), Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Усього були зафіксовані пуски 90 ворожих безпілотників.

Також росіяни завдали удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 – з тимчасово захоплених територій Херсонської і Запорізької областей.

У більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога по маршруту слідування безпілотників. Фактично у всіх областях працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил. Захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 «шахедів».

Зауважимо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі. Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять осіб, одна людина загинула.

Також на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Унаслідок в одному з музеїв Львова виникла пожежа. Відомо, що в музеї Романа Шухевича в Білогорщі спалахнула пожежа. У результаті падіння уламків ворожого дрона музей Романа Шухевича повністю знищено.

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Теги: обстріл безпілотник

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