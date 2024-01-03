Українці наприкінці 2023 року купили у банках рекордний за десятиліття обсяг валюти
На міжбанку також спостерігали рекордний попит на валюту
Населення України в грудні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,570 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,596 млрд. Чиста купівля валюти склала $1,026 млрд доларів. Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).
Таким чином, у грудні українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року – $1,523 млрд).
Усього з початку 2023 року українці продали $18,222 млрд і купили $23,015 млрд. Чиста купівля валюти склала $4,793 млрд.
Курс долара у грудні
Курс долара протягом грудня на готівковому ринку зріс із 37,60 до 39,05 грн/долар (продаж). Курс майже виключно залежить від міжбанківського безготівкового, що контролюється НБУ.
На міжбанку також спостерігали рекордний попит на валюту. Це призвело до зростання міжбанківського та офіційного курсу на 4,4% до 38 грн/долар. НБУ за місяць продав для балансу $3,553 млрд.
Валютні резерви
Іноземна валюта залишається пріоритетною формою заощаджень для українців. Станом на 1 жовтня 2023 року фінансові активи громадян та бізнесу у вигляді готівкової іноземної валюти досягли $116 млрд (+$8 млрд із початку року).
Лише у листопаді 2023 року банки ввезли в Україну готівкових доларів та євро більш ніж на 1 млрд.
Нагадаємо, що ексголова Ради НБУ оцінив ризики для гривні. За його оцінками, нині потенціал утримання гривні є, він підкріплений допомогою міжнародних партнерів. Але для стабільного утримання курсу гривні в майбутньому потрібно розвивати виробничий потенціал та вибудовувати ефективну систему довгострокових і взаємовигідних відносин з міжнародними партнерами.
До слова, у Національному банку раніше пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.
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