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У Києві зафіксовано температурний рекорд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві зафіксовано температурний рекорд
Найтеплішим днем грудня у Києві залишається 15 число 2019 року
фото ілюстративне

Це вже третій температурний рекорд грудня та 44-й з початку року

У вівторок 26 грудня в Києві зафіксовано рекорд середньодобової температури повітря для цього дня, який склав 5,9 градусів тепла, що на 0,1 градусів вище ніж у 2015 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

«За кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня», – йдеться в повідомленні.

Це вже третій температурний рекорд грудня та 44-й з початку року. Минулого тижня, 20 грудня, температура перевищила на 1,5 градусів рекордне значення для цього дня і становила 10,6 градусів тепла.

Водночас найтеплішим днем грудня у Києві залишається 15 число 2019 року з температурою 15,2 градусів тепла.

Нагадаємо, у середу, 27 грудня, пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вдень переважно становитиме 4-9° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. Пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Температура в Київській області вночі та вдень становитиме 1-6° тепла. У Києві стовпчики термометрів вночі та вдень покажуть 4-6°.

Теги: Київ погода прогноз погоди

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