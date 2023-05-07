У Києві запустили старовинний паровоз: подробиці

Паровоз курсуватиме з раритетними польськими вагонами

На Київській дитячій залізниці 7 травня курсує старовинний паровоз ГР-336. Про це інформує «Укрзалізниця».

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«Саме він 70 років тому провів перший поїзд на дитячій магістралі в Києві! Паровоз курсуватиме з раритетними польськими вагонами, які порадують юних пасажирів новим дизайном», – зазначили в «Укрзалізниці».

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Київська дитяча залізниця розташована в Сирецькому парку на вулиці Парково-Сирецькій, 4. Сюди зручно доїхати кільцевою електричкою до станції Сирець.

Нагадаємо, у червні цього року «Укрзалізниця» планує запустити тестовий контрейлерний потяг до країн Євросоюзу.