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У Києві запустили старовинний паровоз: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві запустили старовинний паровоз: подробиці
Київська дитяча залізниця ghfw.' в Сирецькому парку
фото: «Укрзалізниця»/Telegram

Паровоз курсуватиме з раритетними польськими вагонами

На Київській дитячій залізниці 7 травня курсує старовинний паровоз ГР-336. Про це інформує «Укрзалізниця».

«Саме він 70 років тому провів перший поїзд на дитячій магістралі в Києві! Паровоз курсуватиме з раритетними польськими вагонами, які порадують юних пасажирів новим дизайном», – зазначили в «Укрзалізниці».

У Києві запустили старовинний паровоз: подробиці фото 1

Київська дитяча залізниця розташована в Сирецькому парку на вулиці Парково-Сирецькій, 4. Сюди зручно доїхати кільцевою електричкою до станції Сирець.

Нагадаємо, у червні цього року «Укрзалізниця» планує запустити тестовий контрейлерний потяг до країн Євросоюзу.

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Теги: залізниця Укрзалізниця

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