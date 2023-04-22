Безкоштовні послуги «Укрзалізниці», про які ви могли не знати

Ці мало відомі послуги можуть зробити подорож набагато комфортнішою та безпечнішою

Квиток «Укрзалізниці» дозволяє пасажирам не лише проїзд із місця відправлення до пункту призначення. Під час подорожі потягом українці мають право скористатися ще й різними безкоштовними послугами. Про це пише «РБК-Україна».

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Насамперед пасажири з паперовим або електронним квитком можуть безкоштовно скористатися вбиральнями на вокзалах або станціях, через які проходить поїзд. До відома, платні туалети та зали очікування з послугами підвищеного комфорту можуть працювати тільки в тому випадку, якщо на станції чи вокзалі є безкоштовні аналоги.

Крім того, кожен пасажир має право звернутися до провідника по питну воду чи окріп. Згідно з пунктом 6-1 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, платити за це не потрібно.

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Також пасажири мають право користуватися холодильником та НВЧ піччю, які розташовані в купе провідника.

Корисно знати, що у провідника має бути аптечка, якою в разі потреби може скористатися кожен пасажир.

Ремені безпеки повинні видаватися не лише дітям. Якщо пасажир боїться висоти або почувається некомфортно на верхній полиці, він має право отримати паски безкоштовно.

До того ж пасажир не має складати постіль після використання – це входить до обов'язків провідника. Згідно з пунктом 63 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, доставка постільної білизни на спальне місце та складання її за 30 хвилин до прибуття до пункту призначення має робити провідник.

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Цікаво, що якщо пасажир проїхав свою зупинку, він має право безкоштовно повернутися назад. Для цього зверніться до начальника поїзда та пред'явіть свій квиток. Потім буде складено акт про продовження дії квитка, завдяки якому пасажир зможе безкоштовно дістатися до свого кінцевого пункту призначення, зазначеного у його квитку.

Крім того, якщо ви купили квиток у вагон із кондиціюванням, але під час поїздки він виявився несправним, ви маєте право переміститися у вагон із кондиціонером, який працює – звісно, за умови наявності вільних місць.

Також пасажир не зобов’язаний ділитися своєю полкою. Право на використання нижньої полиці має пасажир, який купив квиток на цю полицю. Так само верхня полиця – у пасажира, який купив квиток на верхню полицю.

Варто знати, що вартість квитка включає послуги страхової компанії. Якщо пасажир зазнає травми під час поїздки, він має право на компенсацію. Для цього потрібно оформити акт про нещасний випадок, зберегти свій квиток та зв'язатися зі страховою компанією.

Нагадаємо, що вперше з 24 лютого 2022 року «Укрзалізниця» відкриває продаж на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська Донецької області.

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Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» змінила правила повернення вартості квитків.