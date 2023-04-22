Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Безкоштовні послуги «Укрзалізниці», про які ви могли не знати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Безкоштовні послуги «Укрзалізниці», про які ви могли не знати
Під час подорожі «Укрзалізницею» пасажири можуть скористатися різними безкоштовними послугами
фото: dailylviv.com

Ці мало відомі послуги можуть зробити подорож набагато комфортнішою та безпечнішою

Квиток «Укрзалізниці» дозволяє пасажирам не лише проїзд із місця відправлення до пункту призначення. Під час подорожі потягом українці мають право скористатися ще й різними безкоштовними послугами. Про це пише «РБК-Україна».

Насамперед пасажири з паперовим або електронним квитком можуть безкоштовно скористатися вбиральнями на вокзалах або станціях, через які проходить поїзд. До відома, платні туалети та зали очікування з послугами підвищеного комфорту можуть працювати тільки в тому випадку, якщо на станції чи вокзалі є безкоштовні аналоги.

Крім того, кожен пасажир має право звернутися до провідника по питну воду чи окріп. Згідно з пунктом 6-1 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, платити за це не потрібно.

Також пасажири мають право користуватися холодильником та НВЧ піччю, які розташовані в купе провідника.

Корисно знати, що у провідника має бути аптечка, якою в разі потреби може скористатися кожен пасажир.

Ремені безпеки повинні видаватися не лише дітям. Якщо пасажир боїться висоти або почувається некомфортно на верхній полиці, він має право отримати паски безкоштовно.

До того ж пасажир не має складати постіль після використання – це входить до обов'язків провідника. Згідно з пунктом 63 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, доставка постільної білизни на спальне місце та складання її за 30 хвилин до прибуття до пункту призначення має робити провідник.

Цікаво, що якщо пасажир проїхав свою зупинку, він має право безкоштовно повернутися назад. Для цього зверніться до начальника поїзда та пред'явіть свій квиток. Потім буде складено акт про продовження дії квитка, завдяки якому пасажир зможе  безкоштовно дістатися до свого кінцевого пункту призначення, зазначеного у його квитку.

Крім того, якщо ви купили квиток у вагон із кондиціюванням, але під час поїздки він виявився несправним, ви маєте право переміститися у вагон із кондиціонером, який працює – звісно, за умови наявності вільних місць.

Також пасажир не зобов’язаний ділитися своєю полкою. Право на використання нижньої полиці має пасажир, який купив квиток на цю полицю. Так само верхня полиця – у пасажира, який купив квиток на верхню полицю.

Варто знати, що вартість квитка включає послуги страхової компанії. Якщо пасажир зазнає травми під час поїздки, він має право на компенсацію. Для цього потрібно оформити акт про нещасний випадок, зберегти свій квиток та зв'язатися зі страховою компанією.

Нагадаємо, що вперше з 24 лютого 2022 року «Укрзалізниця» відкриває продаж на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська Донецької області.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» змінила правила повернення вартості квитків.

Читайте також: Як вивозять поранених із зони бойових дій: «Укрзалізниця» показала спеціальний потяг
Теги: Укрзалізниця послуги українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двох чоловіків з України, внаслідок аварії, госпіталізували з різними травмами
У Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус із українцями: є постраждалі
11 квiтня, 17:45
Центр у Запоріжжі стане продовженням проєкту Mental Help
Глобальний договір ООН в Україні та Метінвест створять центри психологічної реабілітації для українців: деталі
13 квiтня, 12:13
Ймовірність ракетної атаки РФ по території України на Великдень є високою
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
14 квiтня, 07:41

Суспільство

Безкоштовні послуги «Укрзалізниці», про які ви могли не знати
Безкоштовні послуги «Укрзалізниці», про які ви могли не знати
Хмарно з проясненнями і незначні дощі: прогноз погоди на 22 квітня
Хмарно з проясненнями і незначні дощі: прогноз погоди на 22 квітня
22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Україна активно готує бригади та підрозділи. Звернення президента (відео)
Україна активно готує бригади та підрозділи. Звернення президента (відео)
Добиратися з Австрії та Угорщини до України стане зручніше
Добиратися з Австрії та Угорщини до України стане зручніше
На фронті загинув відомий адвокат
На фронті загинув відомий адвокат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
18K
У Києві пройшло прощання із загиблим Олегом Барною (відео)
16K
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
11K
Масштабна повітряна тривога тривала 30 хвилин
9808
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
7234
Митрополит Павло знайшов виправдання, чому не заряджає електронний браслет

Новини

У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Вчора, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Вчора, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту