«Укрзалізниця» відновила перевезення агропродукції через Польщу

Питання щодо трьох тисяч вагонів з українською сільгосппродукцією, які були прийняті до введення конвенційної заборони польськими перевізниками, залишається невирішеним

Україна відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт залізничним транспортом для транзиту через територію Польщі, припинені з 15 квітня. Про це повідомили в службі «Укрзалізниці», передає «Інтерфакс-Україна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідні відвантаження дозволено для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце і Шецин.

Зазначається, що цьому передувало розпорядження щодо транзитних вантажів з України міністра розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди. Водночас уточнюється, що дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені із 17 квітня після звернення польських залізничних операторів PKP Cargo і PKP LHS, також буде скасовано незабаром.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас питання щодо трьох тисяч вагонів з українською сільгосппродукцією, які були завантажені та прийняті до перевезення до введення конвенційної заборони польськими перевізниками, залишається невирішеним.

Нагадаємо, раніше Варшава заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України, бо через надлишок українських товарів страждає внутрішній агросектор. До такого кроку вдалися також Словаччина, Угорщина та Болгарія.

У п'ятницю, 21 квітня, Польща відновила транзит української сільськогосподарської продукції до Європи.