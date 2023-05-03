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Обстріл потяга у Херсоні: «Укрзалізниця» повідомила нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл потяга у Херсоні: «Укрзалізниця» повідомила нові деталі
фото ілюстративне

Наразі всі пасажири прямують у безпечне місце

Потяг, який потрапив під обстріл росіян у Херсоні, уже відправився із Миколаєва до Львова. Обидва пошкоджені вагони було замінено новими, пасажири прямують у безпечне місце. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Поїзд №109 Херсон-Львів відправився з Миколаєва +28 хвилин до розкладу, обидва пошкоджені вагони було замінено новими», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі всі пасажири прямують у безпечне місце.

«Наш провідник Роман, якого було поранено у вагоні під час обстрілу херсонського вокзалу, у стабільному стані, має декілька рваних осколкових поранень, але загрози життю немає», – додали у відомстві.

Як повідомлялося, під час сьогоднішньої російської атаки Херсону зафіксовано влучання у пасажирський вагон. Відомо про поранення провідника. На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті. 

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Теги: Укрзалізниця Львів обстріл Херсон росіяни потяг

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