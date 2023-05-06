«Укрзалізниця» запустить до ЄС новий тип поїздів

Компанія готує інноваційну для України розробку перевезень Контрейлерні перевезення дозволять скоротити логістичні витрати та вирішити дефіцит водіїв

У червні цього року «Укрзалізниця» планує запустити тестовий контрейлерний потяг до країн Євросоюзу. Про це заявив директор із комерційної роботи та логістики «Укрзалізниці» Тимофій Мураховський, передає Rail Insider.

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Як зазначається, компанія успішно випробувала платформу для контрейлерних перевезень у внутрішньодержавному сполученні. Далі – відправлення через кордон.

«Ми здійснили тестовий прогін платформи, на якій стояв не тягач і напівпричіп, а саме напівпричіп. Це випробування дуже успішно пройшло. Ми маємо можливість сформувати парк із приблизно 100 платформ. Це буде дуже інноваційна для України розробка перевезень. Плануємо цього місяця здійснити перше тестове перевезення за кордон. Дуже сподіваємося, що наступного місяця ми запустимо перший тестовий поїзд із контрейлерами», – розповів Мураховський.

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Крім того, він наголосив, що проводяться результативні переговори з партнерами у Польщі щодо здійснення контрейлерних перевезень. Введення регулярних контрейлерних перевезень дозволить скоротити логістичні витрати та вирішити дефіцит водіїв.

Контрейлери – це автомобільні причепи, які можуть доставити на велику відстань одразу кілька десятків напівпричепів, що дозволяє знизити вартість перевезень.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» відновила перевезення агропродукції через Польщу.