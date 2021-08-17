У київському метро поліцейський врятував пасажира (фото, відео)

Поліцейський провів серцево-легеневу реанімацію за допомогою дефібрилятора

На станції метро «Нивки» до поліцейського звернулись працівниця метрополітену, яка повідомила, що на платформі пасажир впав без свідомості. Правоохоронець не розгубився, а одразу надав чоловікові першу допомогу, використовуючи дефібрилятор, та викликав лікарів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейський управління поліції в метрополітені Максим Троценко розповів, що на пероні він побачив чоловіка у непритомному стані, попередньо – із серцевою недостатністю: «Я побачив, що обличчя чоловіка стало блідо-синього кольору, ледь билося серце і повільне дихання, тому одразу взяв стаціонарний дефібрилятор та розпочав серцево-легеневу реанімацію. Намагався зробити все так, як вчили на курсах домедичної допомоги. Реанімація тривала близько 20 хвилин, після чого чоловік прийшов до тями. Далі на станцію прибули медики та госпіталізували хворого до лікарні».

Лікарі підтвердили, що працівник поліції вчасно та правильно надав першу домедичну допомогу, що врятувало життя пасажира.

Наразі чоловік перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Нагадаємо, що у 2020 році Київський міський центр громадського здоров’я закупив 52 одиниці обладнання (по одному для кожної станції) та передав на баланс метро. Наразі вони розміщені в пасажирських зонах.

Підземка проводить процедуру закупівлі послуг із навчання працівників надання домедичної допомоги пасажирам.

У березні завдяки встановленому на станції «Палац Спорту» дефібрилятору вдалося врятувати життя одному із пасажирів.

У квітні досвідчені інструктори-медики навчили правоохоронців управління поліції у столичному метрополітені рятувати життя людини та надавати кваліфіковану допомогу.