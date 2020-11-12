У Києві затримали чоловіка, який збував підроблені медичні книжки (фото)

Під час обшуків у затриманого вилучили 38 бланків особистих медичних книжок

Підроблені медичні книжки чоловік продавав по 120 грн

Столичні правоохоронці затримали 34-річного громадянина, який реалізовував підроблені медичні книжки, що у подальшому ставали підставою для допуску осіб до роботи в закладах громадського харчування, загальноосвітніх закладах шкільної та дошкільної освіти тощо.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Викрили чоловіка безпосередньо під час реалізації 15 медичних книжок з ознаками підробки. Вартість однієї книжки складала 120 грн.

У подальшому під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили 43 печатки та кліше медичних закладів, 38 бланків особистих медичних книжок, 25 додатків до особистих медичних книжок та інші речові докази.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

Нагадаємо, нещодавно прокуратурою завершено досудове розслідування відносно раніше судимого 31-річного киянина, який виготовляв та використовував підроблені лікарські рецепти на сильнодіючі препарати.