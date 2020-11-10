Столичні комунальники вимагали від приватного стоматолога $4 тис. хабара

Посередника затримано під час отримання неправомірної вигоди у гривневому еквіваленті

У хабарництві підозрюється начальник житлово-експлуатаційної дільниці

Столичні правоохоронці викрили на одержанні неправомірної вигоди працівників однієї з житлово-експлуатаційних дільниць у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, начальник житлово-експлуатаційної дільниці одного з комунальних підприємств Києва вимагав від приватного дантиста неправомірну вигоду у сумі $4 тис. Як з’ясувалося, чоловік переобладнав свою квартиру під стоматологічний кабінет, відтак службовці зажадали від нього хабар за ненаправлення документів для притягнення його до відповідальності за порушення містобудівного законодавства та надання відповідних дозволів.

Під час контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання майстром на цій же дільниці, залученого керівником як посередника, всієї суми неправомірної вигоди у гривневому еквіваленті (близько 100 тисяч гривень).

10 листопада начальнику та майстру житлово-експлуатаційної дільниці повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі та процесуальні дії тривають.

Заходи з викриття правопорушення проводилися спільно з працівниками Святошинського управління поліції у Києві.