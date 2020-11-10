Правоохоронці викрили в Києві чотири підпільні казино (фото)

Нелегальні гральні заклади працювали у двох районах Києва

Столичні правоохоронці виявили та припинили незаконне функціонування чотирьох гральних закладів на території Деснянського та Солом’янського районів Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Діяльність трьох нелегальних гральних закладів викрито на території Деснянського району. Один із гральних залів функціонував у приміщенні плавучої споруди, розташованої на технічному водному каналі по вул. Закревського. Два інших розташовувалися на масиві «Лісовий» та неподалік ринку «Фестивальний» на Троєщині.

Також припинено діяльність ще одного нелегального грального закладу на вул. Лобановського у Солом’янському районі столиці.

За результатами обшуків у приміщеннях вказаних закладів вилучено понад 50 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» надавались незаконні послуги.

Наразі проводяться першочергові невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів для притягнення їх до відповідальності.

Кримінальні провадження розслідуються за ч. 1 ст. 203-2 КК України.