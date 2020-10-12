Киянин підробив понад 250 лікарських рецептів на сильнодіючі засоби



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Зловмисник за підробленими рецептами отримував в аптеках сильнодіючі лікарські засоби Фото ілюстративне

Розслідування завершено, зловмисник предстане перед судом

Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування відносно раніше судимого 31-річного киянина, який виготовляв та використовував підроблені лікарські рецепти на сильнодіючі препарати.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, використовуючи підроблену печатку медичного закладу та рецептурні бланки, зловмисник вносив до них неправдиві відомості щодо пацієнтів, адрес їх проживання та кількості сильнодіючого лікарського засобу для видачі.

Надалі за цими рецептами підозрюваний отримував в аптеках сильнодіючі лікарські засоби «Соннат» та «Димедрол», після чого збував їх замовникам.

У межах досудового розслідування задокументовано понад 250 фактів підроблення та подальшого використання підроблених рецептурних бланків упродовж 2018-2020 років.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду Києва для розгляду по суті.

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, дільничні офіцери поліції виявили функціонування наркопритону у квартирі будинку на вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва. У власника квартири виявили пусті бланки медичних рецептів та 50 таблеток сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких обмежено чинним законодавством.