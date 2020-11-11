Ексчиновниця банку в Києві підозрюється у привласненні 12 млн грн

Колишня заступниця директора регіонального відділення банку привласнювала вклади клієнтів

Київська місцева прокуратура № 10 скерувала до Шевченківського районного суду обвинувальний акт відносно колишньої заступниці директора регіонального відділення банку за фактом заволодіння коштами вкладників в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2013-2014 років заступниця директора регіонального відділення банку надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами.

У подальшому отримані від клієнтів кошти обвинувачена не обліковувала належним чином, а привласнювала та використовувала на власний розсуд.

Таким чином незаконними діями заступниці директора регіонального відділення банку заподіяно збитків клієнтам банку на загальну суму 12,3 млн грн.

За наслідками досудового розслідування колишній співробітниці банку пред’явлено обвинувачення за ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.