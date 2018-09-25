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    Новини

    У Києві затримали іноземця з наркотиками та зброєю

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    В автомобілі іноземця&nbsp;знаходились два пакети з порошкоподібною речовиною світлого кольору - У Києві затримали іноземця з наркотиками та зброєю
    Фото: Нацполіція
    В автомобілі іноземця знаходились два пакети з порошкоподібною речовиною світлого кольору

    У квартирі, де мешкав чоловік, правоохоронці виявили кілька поліетиленових пакунків з наркотичною речовиною, бойові патрони, пістолет «Марголін» і гранату із запалом до неї

    Під час відпрацювання території Шевченківського району співробітники карного розшуку спільно із працівниками полку поліції особливого призначення №1 на вулиці Білоруська зупинили для перевірки автомобіль. При спілкуванні з правоохоронцями водій почав нервувати, чим викликав підозру.

    Оглянувши іномарку, на задньому сидінні поліцейські виявили рюкзак, у якому знаходились два пакети з порошкоподібною речовиною світлого кольору. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію. Вилучене направили на експертне дослідження. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    У ході обшуку квартири на вулиці Закревського, де мешкав чоловік, правоохоронці виявили та вилучили кілька поліетиленових пакунків з наркотичною речовиною та електронні ваги, а також предмети, схожі на бойові патрони, пістолет «Марголін» і гранату із запалом до неї. 

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    У Києві затримали іноземця з наркотиками та зброєю
    У Києві затримали іноземця з наркотиками та зброєю
    У Києві затримали іноземця з наркотиками та зброєю

    Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 50-річний уродженець іншої держави, який за його словами, прибув на територію України з метою туризму. Наразі поліцейські перевіряють цю інформацію.

    Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато два кримінальних провадження: за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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