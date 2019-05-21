У Києві затримали міжнародну банду на крадіжці горіхів



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Підозрювані проникли до складського приміщення одного із київських підприємств, звідки викрали товар – горіхи кеш'ю

Правоохоронці затримали у столиці міжнародну злочинну групу за крадіжку горіхів кеш'ю на 320 тисяч гривень. Фігурантам повідомили про підозру у скоєнні крадіжки, вчиненої у великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба ГУНП у столиці.

Як вказали у поліції, злочинна група мала чітку організаційну структуру та ієрархічне розподілення ролей: організатор, двоє співорганізаторів та двоє виконавців. Всього п’ятеро учасників віком від 35-ти до 37-ми років, двоє із них – громадяни іншої держави.

«Підозрювані проникли до складського приміщення одного із київських підприємств, звідки викрали товар – горіхи кеш'ю – загальною вартістю понад 320 тисяч гривень. Учасників злочинної групи затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо після скоєння чергового злочину – в той час, коли фігуранти завантажили викрадене добро у мікроавтобус та намагалися втекти з місця події», - розповіла заступник начальника відділу слідчого управління поліції Києва Олександра Тришневська.

Під час обшуків у затриманих виявили та вилучили викрадений товар і знаряддя скоєння злочину – інструменти, за допомогою яких вони проникли на склад. Відомо, що усі зловмисники вже були неодноразово судимі за скоєння майнових, наркозлочинів та кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом зброї, вказали у поліції.

Слідчі столичної поліції повідомили їм про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.