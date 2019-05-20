Бунт бойовиків ІДІЛ у колонії в Таджикистані: 32 загиблих



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Терористи влаштували бунт у в'язниці

У результаті бунту в колонії в передмісті столиці Таджикистану загинуло 32 людини

Про це повідомляє AFP.

«У результаті заворушень у в'язниці в Таджикистані загинуло 32 людини», - йдеться в повідомленні.

П'ятеро ув'язнених і троє охоронців були вбиті під час заворушень в'язнями з ІДІЛ, які збунтувалися.

«Після репресивної операції 24 члени цієї групи були вбиті, а 25 інших арештовані. Заручники були звільнені», - інформували у міністерства юстиції країни.

Увечері в неділю у в'язниці в Вахдате, що в 17 кілометрах на схід від столиці Таджикистану Душанбе, стався бунт. В даний час ситуація нормалізована. Ведеться слідство.

Як повідомлялося, 30 особливо небезпечних засуджених терористичної організації «Ісламська держава», яких утримують в цій колонії, озброївшись ножами і ріжучими предметами, взяли в заручники, а потім убили трьох співробітників установи і поранили кількох інших. Вони спробували втекти, однак були зупинені.