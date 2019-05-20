В барі у Бразилії розстріляли 11 людей



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Серед вбитих - вбитих шість жінок і п'ятеро чоловіків

У результаті стрілянини в одному з барів бразильського міста Белен убито 11 осіб.

Про це повідомляє G1.

«За даними слідства, в барі проводилася вечірка, коли до нього на мотоциклі та трьох автомобілях під'їхали сім осіб. Невідомі в капюшонах відразу відкрили вогонь. Майже всі жертви вбиті пострілами в голову», - йдеться в повідомленні.

У числі вбитих шість жінок і п'ятеро чоловіків. Влада поки що встановила особи сімох загиблих, але їхні імена та вік не розголошуються.

Також повідомляється про одного пораненого, він перебуває під охороною поліції.

Ведеться пошук убивць, мотиви злочину встановлюються.

До слова, 2 травня Павлоградський районний суд Дніпропетровської області дав 13 років позбавлення волі для громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків «ДНР».

Як повідомляв «Главком», 4 травня 2018 року у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.

Згодом стало відомо, що бразилець, який воював на боці «ДНР», живе у московському монастирі в Києві.