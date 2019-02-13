У Києві затримали молодика з арсеналом зброї



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Під час обшуку у мешканця Києва вилучено набої, тротилові шашки, корпуси від гранат, пластид Фото: Прокуратура Києва

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років

Столичними правоохоронцями у взаємодії з СБУ викрито та затримано 26-річного молодика, який незаконно зберігав бойові припаси та вибухові речовини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання фігуранта у Голосіївському районі столиці, правоохоронці виявили та вилучили значну кількість предметів, схожих на патрони калібру 9 мм, 3 корпуси від гранат РГД, 2 тротилові шашки вагою 400 грамів кожна, понад 1000 патронів до малокаліберної зброї, 2 упаковки пластиду, які останній зберігав незаконно.

Вилучені речові докази скеровані до експертної установи.

В межах кримінального провадження проводяться слідчі та оперативні заходи з встановлення джерел надходження вибухових речовин та боєприпасів.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час вказаній особі готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.