У Києві затримали поліцейського, який налагодив канал збуту наркотиків (фото)



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Інспектора поліції затримав Департамент внутрішньої безпеки Фото: Київ оперативний

За версією слідства, правоохоронець продавав наркотики, які проходили у справах як речовий доказ

У четвер, 3 вересня, на бульварі Верховної Ради у Києві співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Державного бюро розслідувань затримали інспектора Солом‘янського Управління поліції.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За версією слідства, інспектор на ім’я Михайло Кавун налагодив канал реалізації наркотичних речовин, які правоохоронець отримував у кримінальних провадженнях як речовий доказ.

Як повідомлялося, нещодавно на Київщині поліцейські викрили телеграм-канал, де зловмисник висвітлював інформацію про наявність наркотиків та їх вартість. Наркодилер розповсюджував канабіс та амфетамін методом «закладок». Гроші ж «покупці» переказували на банківські картки через різні платіжні системи