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    У Києві затримали поліцейського, який налагодив канал збуту наркотиків (фото)

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    Інспектора поліції затримав Департамент внутрішньої безпеки - У Києві затримали поліцейського, який налагодив канал збуту наркотиків (фото)
    Інспектора поліції затримав Департамент внутрішньої безпеки
    Фото: Київ оперативний

    За версією слідства, правоохоронець продавав наркотики, які проходили у справах як речовий доказ

    У четвер, 3 вересня, на бульварі Верховної Ради у Києві співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Державного бюро розслідувань затримали інспектора Солом‘янського Управління поліції.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За версією слідства, інспектор на ім’я Михайло Кавун налагодив канал реалізації наркотичних речовин, які правоохоронець отримував у кримінальних провадженнях як речовий доказ.

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    У Києві затримали поліцейського, який налагодив канал збуту наркотиків (фото)
    У Києві затримали поліцейського, який налагодив канал збуту наркотиків (фото)

    Як повідомлялося, нещодавно на Київщині поліцейські викрили телеграм-канал, де зловмисник висвітлював інформацію про наявність наркотиків та їх вартість. Наркодилер розповсюджував канабіс та амфетамін методом «закладок». Гроші ж «покупці» переказували на банківські картки через різні платіжні системи

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики Державне бюро розслідувань
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