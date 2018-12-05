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    У Києві затримали «злодія у законі» Нукрі Гальського (фото)

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    Правоохоронці депортували за межі України &laquo;злодія у законі&raquo; Нукрі Гальського - У Києві затримали «злодія у законі» Нукрі Гальського (фото)
    Правоохоронці депортували за межі України «злодія у законі» Нукрі Гальського
    Фото: Нацполіція

    Громадянин Грузії планував керувати злочинними угрупуваннями у Києві та області

    У Шевченківському районі Києва оперативники затримали «злодія у законі» Нукрі Гальського, який мав заборону на в’їзд на територію України до 2019 року. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    «Громадянин Грузії, 1987 року народження, на територію України прибув поза пунктом пропуску державного кордону та мав намір контролювати злочинну діяльність у Києві та Київській області», - розповів начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко. 

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    Упродовж трьох тижнів незаконного перебування у столиці Нукрі Гальський налагоджував зв’язки та планував стати куратором діяльності оптових ринків та організованих груп квартирних крадіїв. За цей час зловмисник постійно підтримував зв'язок та зустрічався з представниками злочинного середовища найвищої ланки на так званих «сходках» кримінальних авторитетів.

    «Правоохоронці встановили, що затриманий у 2013 році коронований у Туреччині іншими «злодіями у законі». Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності у Російській Федерації та Грузії за злочини, пов’язані з обігом наркотиків, та квартирні крадіжки», - наголосив начальник поліції Києва.

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    У Києві затримали «злодія у законі» Нукрі Гальського (фото)
    У Києві затримали «злодія у законі» Нукрі Гальського (фото)
    У Києві затримали «злодія у законі» Нукрі Гальського (фото)

    Столичні правоохоронці спільно з Державною міграційною службою депортували останнього за межі країни із забороною в’їзду в Україну на 3 роки. 

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