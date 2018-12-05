Під Києвом викрито підпільні газові автозаправки (фото)



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Підприємці організували схему реалізації скрапленого газу без належних документів та дозволів Фото: Прокуратура Київської області

Під час обшуків виявлено та вилучено резервуари для зберігання скрапленого газу, насосні станції та автозаправні колонки

Правоохоронцями викрито вісім нелегальних автомобільних газозаправних станцій на території Бориспільського та Баришівського районів, а також у м. Бориспіль. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на нелегальній автомобільній заправній станції, за ч. 1 ст. 272 КК України. Нелегальні заправки було викрито у ході розслідування кримінального провадження.

Встановлено, що підприємці організували схему реалізації скрапленого газу без належних документів та дозволів для здійснення такого виду діяльності, що становить небезпеку для місцевого населення.

За результатами проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено резервуари для зберігання скрапленого газу, насосні станції та автозаправні колонки.

Досудове розслідування триває.