Під Києвом гангстери в масках Путіна пограбували іноземців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У грабіжників вилучені зброя, вибухові пристрої, набої, тактична форма, маски Фото: Нацполіція

Дві іномарки заблокували рух автомобіля, в якому перебували іноземці, і викрали $20 тисяч

Поліцейські Київщини затримали чотирьох причетних до розбійного нападу на громадян Туреччини. За п’ятьма столичними адресами правоохоронці провели обшуки. Серед вилученого – зброя, вибухові пристрої, набої, тактична форма, маски, серед яких маска президента РФ Володимира Путіна, державні автомобільні номери, нашивки та шеврони. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Кілька місяців тому на перехресті у селі Луб’янка (Бородянський район) дві іномарки заблокували рух автомобілю «Мерседес-Бенц», в якому перебували двоє іноземців та житель передмістя столиці. Погрожуючи пістолетом, зловмисники поклали людей на землю та викрали з салону авто 20 тисяч доларів США, після чого зникли в невідомому напрямку», - йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваних у злочині затримано, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Відомо, що найстаршому розбійникові 55 років, наймолодшому близько 30.

Триває розслідування в рамках кримінального провадження за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Зловмисникам загрожує від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Поліція перевіряє їх на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території регіону.