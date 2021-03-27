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    У Києві затриманий наркокур'єр, який отримував зарплату біткоїнами

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    У Києві поліцейські затримали наркодилера та вилучили кокаїну на 400 тисяч гривень - У Києві затриманий наркокур'єр, який отримував зарплату біткоїнами
    У Києві поліцейські затримали наркодилера та вилучили кокаїну на 400 тисяч гривень

    Під час обшуку поліція вилучила велику партію кокаїну

    У Києві поліцейські затримали наркокур'єра, «який працював» в інтернет-магазині з продажу наркотичних засобів і займався відправкою наркотиків через поштові відділення.

    Оплату за свою роботу він отримував криптовалютою.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Вказівки за кількістю та обсягом замовлень він отримував від «куратора», з яким спілкувався виключно з допомогою месенджера», – йдеться в повідомленні.

    Дилер товар зберігав в орендованому гаражі, а зарплату в біткоїнах переводив у готівку в пунктах обміну валют.

    В результаті обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника розфасований кокаїн, вартість якого за цінами «чорного« ринку становить понад 400 тисяч гривень.

    Фігуранта затримали. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

    Встановлюється коло осіб, причетних до наркобізнесу.

    Теги: Київ наркотики Біткоїн поліція наркоторговля перевезення
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