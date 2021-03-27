У Києві затриманий наркокур'єр, який отримував зарплату біткоїнами

У Києві поліцейські затримали наркодилера та вилучили кокаїну на 400 тисяч гривень

Під час обшуку поліція вилучила велику партію кокаїну

У Києві поліцейські затримали наркокур'єра, «який працював» в інтернет-магазині з продажу наркотичних засобів і займався відправкою наркотиків через поштові відділення.

Оплату за свою роботу він отримував криптовалютою.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Вказівки за кількістю та обсягом замовлень він отримував від «куратора», з яким спілкувався виключно з допомогою месенджера», – йдеться в повідомленні.

Дилер товар зберігав в орендованому гаражі, а зарплату в біткоїнах переводив у готівку в пунктах обміну валют.

В результаті обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника розфасований кокаїн, вартість якого за цінами «чорного« ринку становить понад 400 тисяч гривень.

Фігуранта затримали. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

Встановлюється коло осіб, причетних до наркобізнесу.