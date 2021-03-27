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    Народила і кинула в яму: на Харківщині поліція знайшла мати немовля, яке врятували з вбиральні

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    Поліція Харківщини знайшла мати немовляти, яке врятували з вбиральні - Народила і кинула в яму: на Харківщині поліція знайшла мати немовля, яке врятували з вбиральні
    Поліція Харківщини знайшла мати немовляти, яке врятували з вбиральні

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом залишення у небезпеці новонародженої дитини

    На Харківщині жінка народила немовля у покинутому туалеті на залізничному вокзалі та викинула у яму. Хлопчик вижив, він перебуває у тяжкому стані в лікарні.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

    Повідомлення про подію надійшло до поліції зранку 27 березня. Заявниця повідомила, що в селищі Панютине у ямі туалету на станції плаче дитина.

    Працівники ДСНС витягли немовля, загорнуте у целофановий пакет. Стан здоров’я новонародженого хлопчика тяжкий, його доставили до реанімаційного відділення Лозівської районної лікарні, інформують в обласній поліції.

    Правоохоронці встановили особу матері хлопчика. Жінці 41 рік. У неї є чоловік та четверо дітей. Наразі вона перебуває у лікарні.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом залишення у небезпеці новонародженої дитини (ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

    До слова, у Запорізькій області в будинку без опалення та електропостачання помер п’ятимісячний малюк.

    Теги: ДСНС Харківщина поліція жінка немовля
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