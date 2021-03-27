Народила і кинула в яму: на Харківщині поліція знайшла мати немовля, яке врятували з вбиральні

Поліція Харківщини знайшла мати немовляти, яке врятували з вбиральні

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом залишення у небезпеці новонародженої дитини

На Харківщині жінка народила немовля у покинутому туалеті на залізничному вокзалі та викинула у яму. Хлопчик вижив, він перебуває у тяжкому стані в лікарні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції зранку 27 березня. Заявниця повідомила, що в селищі Панютине у ямі туалету на станції плаче дитина.

Працівники ДСНС витягли немовля, загорнуте у целофановий пакет. Стан здоров’я новонародженого хлопчика тяжкий, його доставили до реанімаційного відділення Лозівської районної лікарні, інформують в обласній поліції.

Правоохоронці встановили особу матері хлопчика. Жінці 41 рік. У неї є чоловік та четверо дітей. Наразі вона перебуває у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом залишення у небезпеці новонародженої дитини (ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

До слова, у Запорізькій області в будинку без опалення та електропостачання помер п’ятимісячний малюк.