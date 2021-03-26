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    У Києві службовця підозрюють в отримані рекордного хабаря

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    26 березня службовця затримали неподалік місця роботи - У Києві службовця підозрюють в отримані рекордного хабаря
    26 березня службовця затримали неподалік місця роботи
    фото: Facebook

    Основна сума неправомірної вигоди становила 400 тисяч гривень.А ще 23 тисячі чиновник запросив, щоб покрити комісію банк

    Головного державного ревізора-інспектора ГУ Державної податкової служби у Київській області підозрюють в отриманні 423 тисяч гривень хабаря за зменшення штрафних санкцій. Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

    За даними слідства, службовець вимагав вказані кошти від представника підприємства, що спеціалізується на постачанні медичних товарів, за зменшення розміру штрафних санкцій за виявлені в ході планової перевірки порушення податкового законодавства.

    Так, за словами інспектора, у разі прийняття такої пропозиції розмір штрафних санкцій для підприємства складатиме 50 тисяч гривень, а у разі відмови – 7 мільйонів гривень.

    Основна сума неправомірної вигоди становила 400 тисяч гривень. А ще 23 тисячі чиновник запросив, щоб покрити комісію банку при обготівковуванні коштів.

    У подальшому на вимогу посадовця вся сума неправомірної вигоди була перерахована на рахунок підконтрольного підприємства.

    26 березня службовця затримали неподалік місця роботи. Максимець уточнила в коментарі «Українській правді», що це рекордний хабар, зафіксований столичною прокуратурою цього року. Речниця повідомила також, що суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід.

    Тим часом, на Вінниччині слідчі Державного бюро розслідувань, за сприяння ДВБ Нацполіції, 26 березня затримали адвоката, який підбурював обвинуваченого до надання неправомірної вигоди у сумі 15 000 доларів США судді Вінницького міського суду.

    Теги: Київ хабар гроші чиновник Державна податкова служба
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