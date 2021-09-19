Учасники маршу пройшли колонами від станції метро «Золоті ворота» до площі Льва Толстого

У Києві завершився Марш рівності-2021 за права людини для ЛГБТІ+ спільноти. Участь у марші взяли понад п’ять тисяч осіб, – повідомляє Укрінформ.

Учасники маршу пройшли колонами від станції метро «Золоті ворота» до площі Льва Толстого, де у супроводі поліції спустились у метро.

За словами представників поліції, учасників маршу розвезли у супроводі поліції спеціальними потягами метро, де, окрім них, нікого не було. Біля станцій на учасників чекав спеціальний наземний транспорт, який розвіз їх по місту.

Координаторка зі зростання та активізму у Amnesty International Ukraine Дзвенислава Щерба у коментарі розповіла, що вийшла на марш для того, щоб захистити свої права та права тих людей, які не змогли вийти на цьогорічний марш.

«Мені набридло, що насильство та ненависть прикривається традиціями, що злочини на ґрунті ненависті не розслідуються і коли в принципі ЛГБТІ+ людей вважають якимись неправильними і такими, що не заслуговують на захист свої прав», – підкреслила вона.

Вимогами цьогорічного маршу стали: ухвалити на осінній сесії парламенту урядовий законопроєкт № 5488, яким передбачено внесення змін до національного законодавства щодо боротьби з дискримінацією та впорядкування відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості; офіційно визнати в Україні у найближчій перспективі цивільні партнерства між людьми однієї документальної статі; підвищити в системі охорони здоров’я увагу до епідемічного благополуччя спільнот ЛГБТІ+. Загалом організатори сформували вісім вимог до керівництва країни.

При цьому в парку Шевченка відбулася акція противників маршу.

У центрі Києва перекривали рух автотранспорту та чергували посилені загони правоохоронців.

Нагадаємо, у центрі Києва 19 вересня відбувся Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТ+ спільноти. Головна тематика цьогорічного маршу – «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки».