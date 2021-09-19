У Києві відбувається Марш рівності (відео)
Цьогорічний марш проходить під гаслами «Пліч-о-пліч – разом за рівноправ’я»
Марш стартував біля Оперного театру та зібрав декілька тисяч людей
У центрі Києва 19 вересня відбувається Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТ+ спільноти. Про це повідомляє Суспільне.
«Головна тематика цьогорічного маршу – «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки», – повідомили організатори. Захід проводиться у форматі мирної ходи.
Цьогорічний марш проходить під гаслами «Пліч-о-пліч – разом за рівноправ’я». Серед інших гасел заходу – «Традиція України – в свободі і родині», «Будь собою – ми з тобою», «Свобода – це наша врода».
Серед вимог Маршу рівності – введення в дію законодавства щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп. Основний запит цього року – реформи, зміни, безпека та свобода для українців та українок.
Водночас у парку Шевченка зібралися близько 200 противників проведення маршу.
«Ми прийшли для того, щоб здійснити контроверсійну акцію, показати суспільству, що та ідеологія антисуспільна, згубна, яка нав’язується зараз Україні, дуже небезпечна з багатьох причин», – розповів голова об’єднання «Християнський фронт» Ігор Плохой.
За його словами, протест проти Маршу рівності стартував ще в суботу, 18 вересня. Окрім «Християнського фронту», участь у заході беруть організації «Всі разом», «Правий сектор», «Традиція і порядок» та інші.
За маршрутом ходи чергують правоохоронці, які перекрили частину вулиць Володимирської, Богдана Хмельницького, Лисенка та бульвару Шевченка.
Також у районі проведення ходи перебуває велика кількість поліцейських автівок та автозаків. Організатори акції також облаштували танцювальну платформу.
«Мені здається, що люди ко кінця не розуміють, навіщо це все. Що люди вважають, що це – якась пропаганда або ще щось.Це не так. Всі люди повинні мати права, якщо вони – громадяни цієї країни», – зазначила у коментарі травесті-діва Ірен.
До акції також долучились співробітники посольств Швеції, Канади та інших країн.
Зокрема, участь у марші взяв особисто посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.
Gearing up for @KyivPride. In ten minutes we start marching! Happy Pride Kyiv!!!! pic.twitter.com/wDDUIqgXP0— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) September 19, 2021
В акції беруть участь і представники організації «Українські військові ЛГБТ за рівні права».
«Ми вийшли на Марш рівності, щоб вибороти свої права, рівні з усіма іншими громадянами. Я вважаю, що всі заслуговують у вільній, сучасній Україні жити достойно та гідно. Ми стояли за це на Майдані, і ми воювали за це із російським окупантом, який досі хоче відібрати у нас цю свобод», – розповів очільник організації Віктор Пилипенко.
Для того, щоб долучитись до маршу, до столиці приїхали люди з інших міст України.
За оцінками організаторів, до маршу долучились близько п’яти тисяч людей.