У Києві відбувається Марш рівності (відео)

У центрі Києва 19 вересня відбувається Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТ+ спільноти. Про це повідомляє Суспільне.

«Головна тематика цьогорічного маршу – «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки», – повідомили організатори. Захід проводиться у форматі мирної ходи.

Цьогорічний марш проходить під гаслами «Пліч-о-пліч – разом за рівноправ’я». Серед інших гасел заходу – «Традиція України – в свободі і родині», «Будь собою – ми з тобою», «Свобода – це наша врода».

Серед вимог Маршу рівності – введення в дію законодавства щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп. Основний запит цього року – реформи, зміни, безпека та свобода для українців та українок.

Водночас у парку Шевченка зібралися близько 200 противників проведення маршу.

«Ми прийшли для того, щоб здійснити контроверсійну акцію, показати суспільству, що та ідеологія антисуспільна, згубна, яка нав’язується зараз Україні, дуже небезпечна з багатьох причин», – розповів голова об’єднання «Християнський фронт» Ігор Плохой.

Голова об'єднання "Християнський фронт" Ігор Плохой

За його словами, протест проти Маршу рівності стартував ще в суботу, 18 вересня. Окрім «Християнського фронту», участь у заході беруть організації «Всі разом», «Правий сектор», «Традиція і порядок» та інші.

За маршрутом ходи чергують правоохоронці, які перекрили частину вулиць Володимирської, Богдана Хмельницького, Лисенка та бульвару Шевченка.

За маршрутом ходи чергують правоохоронці

Також у районі проведення ходи перебуває велика кількість поліцейських автівок та автозаків. Організатори акції також облаштували танцювальну платформу.

Травесті-діва Ірен

«Мені здається, що люди ко кінця не розуміють, навіщо це все. Що люди вважають, що це – якась пропаганда або ще щось.Це не так. Всі люди повинні мати права, якщо вони – громадяни цієї країни», – зазначила у коментарі травесті-діва Ірен.

До акції також долучились співробітники посольств Швеції, Канади та інших країн.

Зокрема, участь у марші взяв особисто посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.

@KyivPride