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    У Києві відбувається Марш рівності (відео)

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    Цьогорічний марш проходить під гаслами &laquo;Пліч-о-пліч &ndash; разом за рівноправ&rsquo;я&raquo; - У Києві відбувається Марш рівності (відео)

    Цьогорічний марш проходить під гаслами «Пліч-о-пліч – разом за рівноправ’я»

    Фото Анастасія Потапенко/Суспільне

    Марш стартував біля Оперного театру та зібрав декілька тисяч людей

    У центрі Києва 19 вересня відбувається Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТ+ спільноти. Про це повідомляє Суспільне.

    «Головна тематика цьогорічного маршу – «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки», – повідомили організатори. Захід проводиться у форматі мирної ходи.

    Цьогорічний марш проходить під гаслами «Пліч-о-пліч – разом за рівноправ’я». Серед інших гасел заходу – «Традиція України – в свободі і родині», «Будь собою – ми з тобою», «Свобода – це наша врода».

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    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    У Києві відбувається Марш рівності (відео)
    Фото Анастасія Потапенко/Суспільне

    Серед вимог Маршу рівності – введення в дію законодавства щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп. Основний запит цього року – реформи, зміни, безпека та свобода для українців та українок.

    Водночас у парку Шевченка зібралися близько 200 противників проведення маршу.

    «Ми прийшли для того, щоб здійснити контроверсійну акцію, показати суспільству, що та ідеологія антисуспільна, згубна, яка нав’язується зараз Україні, дуже небезпечна з багатьох причин», – розповів голова об’єднання «Християнський фронт» Ігор Плохой.

    Голова об’єднання Християнський фронт Ігор Плохой
    Голова об’єднання "Християнський фронт" Ігор Плохой

    За його словами, протест проти Маршу рівності стартував ще в суботу, 18 вересня. Окрім «Християнського фронту», участь у заході беруть організації «Всі разом», «Правий сектор», «Традиція і порядок» та інші.

    За маршрутом ходи чергують правоохоронці, які перекрили частину вулиць Володимирської, Богдана Хмельницького, Лисенка та бульвару Шевченка.

    За маршрутом ходи чергують правоохоронці
    За маршрутом ходи чергують правоохоронці

    Також у районі проведення ходи перебуває велика кількість поліцейських автівок та автозаків. Організатори акції також облаштували танцювальну платформу.

    Травесті-діва Ірен
    Травесті-діва Ірен

    «Мені здається, що люди ко кінця не розуміють, навіщо це все. Що люди вважають, що це – якась пропаганда або ще щось.Це не так. Всі люди повинні мати права, якщо вони – громадяни цієї країни», – зазначила у коментарі травесті-діва Ірен.

    До акції також долучились співробітники посольств Швеції, Канади та інших країн.

    Зокрема, участь у марші взяв особисто посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.

    В акції беруть участь і представники організації «Українські військові ЛГБТ за рівні права».

    «Ми вийшли на Марш рівності, щоб вибороти свої права, рівні з усіма іншими громадянами. Я вважаю, що всі заслуговують у вільній, сучасній Україні жити достойно та гідно. Ми стояли за це на Майдані, і ми воювали за це із російським окупантом, який досі хоче відібрати у нас цю свобод», – розповів очільник організації Віктор Пилипенко.

    Для того, щоб долучитись до маршу, до столиці приїхали люди з інших міст України.

    За оцінками організаторів, до маршу долучились близько п’яти тисяч людей.

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    Теги: Київ ЛГБТ Марш рівності протест посол військові держава безпека
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    У Києві відбувається Марш рівності (відео)