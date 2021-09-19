У Києві потяг на смерть збив людину (фото)

Через інцидент потяг зупинили, пасажирам виходити не дозволили

Людина потрапила під колеса приміського поїзда «Київ – Яготин» на столичному вокзалі. Як повідомили «Главкому» очевидці події, інцидент трапився близько дев’ятої ранку. Електричка, котра за розкладом вирушає о 8:50, ледь устигла від’їхати від перону.

Потяг зупинили, пасажирам виходити не дозволили. Станом на 11:30 ранку вони все ще перебувають у вагонах.

За свідченням людей, потяг збив жінку. Очевидці припускають, що вона могла поспішати на вокзал, тому й не врахувала небезпеку. На місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Рівному на залізничному переїзді співробітник залізниці за кілька секунд до можливої загибелі врятував життя пішоходу. Пішохід ішов у навушниках та не чув, що наближається потяг. Залізничник за секунди до появи поїзда вирвав у пішохода з вух навушники й відштовхнув його якомога далі від рейок.

Також у селищі Подвірки Харківської області потяг збив 15-річного підлітка. Від отриманих травм він помер на місці. За попередніми даними, 15-річний підліток їхав на велосипеді і його збив поїзд Основа-Люботин.

Крім того, 2 вересня у Києві потяг на смерть збив чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Трагедія сталася вночі на проспекті Науки. За словами очевидців, машиніст побачив чоловіка на залізничному полотні і подав звуковий сигнал, проте трагедії уникнути не вдалося. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.