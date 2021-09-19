  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві потяг на смерть збив людину (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Трагедія сталася, щойно електричка &laquo;Київ &ndash; Яготин&raquo; вирушила за маршрутом - У Києві потяг на смерть збив людину (фото)
    Трагедія сталася, щойно електричка «Київ – Яготин» вирушила за маршрутом
    Фото: glavcom.ua

    Через інцидент потяг зупинили, пасажирам виходити не дозволили

    Людина потрапила під колеса приміського поїзда «Київ – Яготин» на столичному вокзалі. Як повідомили «Главкому» очевидці події, інцидент трапився близько дев’ятої ранку. Електричка, котра за розкладом вирушає о 8:50, ледь устигла від’їхати від перону.

    Потяг зупинили, пасажирам виходити не дозволили. Станом на 11:30 ранку вони все ще перебувають у вагонах.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві потяг на смерть збив людину (фото)
    У Києві потяг на смерть збив людину (фото)
    Фото: glavcom.ua

    За свідченням людей, потяг збив жінку. Очевидці припускають, що вона могла поспішати на вокзал, тому й не врахувала небезпеку. На місці події працюють правоохоронці.

    Нагадаємо, у Рівному на залізничному переїзді співробітник залізниці за кілька секунд до можливої загибелі врятував життя пішоходу. Пішохід ішов у навушниках та не чув, що наближається потяг. Залізничник за секунди до появи поїзда вирвав у пішохода з вух навушники й відштовхнув його якомога далі від рейок.

    Також у селищі Подвірки Харківської області потяг збив 15-річного підлітка. Від отриманих травм він помер на місці. За попередніми даними, 15-річний підліток їхав на велосипеді і його збив поїзд Основа-Люботин.

    Крім того, 2 вересня у Києві потяг на смерть збив чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Трагедія сталася вночі на проспекті Науки. За словами очевидців, машиніст побачив чоловіка на залізничному полотні і подав звуковий сигнал, проте трагедії уникнути не вдалося. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

    Читайте також: В Одеській області чоловік ліг на рейки перед потягом
    Теги: трагедія Київ смерть потяг чоловік вокзал пішохід
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві потяг на смерть збив людину (фото)