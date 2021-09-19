Ультрас «Динамо» жорстоко побили вболівальників із дітьми (відео)

Побиття почалося після того, як представникам ультрас зробили зауваження і попросили не палити фаєри

В результаті побиття чоловік отримав перелом руки зі зміщенням, а діти серйозну психічну травму

Члени ультрас «Динамо Київ» під час вчорашнього футбольного матчу з «Олександрією» побили на трибунах уболівальників. Про це в Facebook розповіла очевидиця побиття на НСК «Олімпійський» Ірина Федорченко.

За її словами, побиття почалося після того, як представникам ультрас зробили зауваження і попросили не палити фаєри. Як зазначила Ірина Федорченко, дітям, яких привели на матч улюбленої команди, було важко дихати через запалені фаєри.

«У підсумку: побиті батьки і перелякані діти, більше на матчі улюбленого клубу ні ногою. Спасибі, Ультрас. Спасибі НСК» Олімпійський» за нашу безпеку», – додала очевидиця побиття.

Пізніше Ірина Федорченко повідомила, що чоловіка, який зробив зауваження, забризкали газовим балончиком і побили.

«У відповідь він був відправлений на три букви і забризканий газовим балончиком. В ту саму секунду ультрас почали перестрибувати через паркан і бити нашого знайомого. Наші чоловіки побігли, щоб його забрати і теж добряче отримали», – продовжила Ірина.

Потерпілий Андрій Федорченко показав наслідки інциденту на НСК «Олімпійський».

«Відновлю здоров’я і психічний стан дитини, а потім з ним вирішимо, чи потребує «Динамо» нашої підтримки», – заявив чоловік, який постраждав від рук представників ультрас «Динамо Київ».

Telegram-канал »Динамо Київ Inside» відреагував на НП під час футбольного матчу між «Динамо» і «Олександрією». Відомо, що постраждалі масово пишуть заяви на нападників, а служба безпеки НСК «Олімпійський» вивчила терабайти відео для встановлення осіб, що брали участь у побитті.

«Вина постраждалих в тому, що вони не мали раніше досвіду спілкування з даною категорією людей. Били натовпом, ногами, вже лежали, при їхніх дружинах і маленьких дітях. Все по класиці, як завжди. Розбіглися в різні боки, побачивши 10 поліцейських. Наскільки нам відомо, це тваринництво спускати з рук ніхто не має наміру. Люди масово пишуть заяви, а на НСК вчора до пізньої ночі аналізували терабайти відео. Дуже багато «безпекою стадіону» ідентифіковані, оскільки відомі службі давно. Матеріали направлені до поліції і тепер все буде залежати від слідчої совісті», – йдеться в повідомленні.