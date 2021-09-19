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    Ультрас «Динамо» жорстоко побили вболівальників із дітьми (відео)

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    Побиття почалося після того, як представникам ультрас зробили зауваження і попросили не палити фаєри - Ультрас «Динамо» жорстоко побили вболівальників із дітьми (відео)

    Побиття почалося після того, як представникам ультрас зробили зауваження і попросили не палити фаєри

    Фото Facebook Ірини Федорченко

    В результаті побиття чоловік отримав перелом руки зі зміщенням, а діти серйозну психічну травму

    Члени ультрас «Динамо Київ» під час вчорашнього футбольного матчу з «Олександрією» побили на трибунах уболівальників. Про це в Facebook розповіла очевидиця побиття на НСК «Олімпійський» Ірина Федорченко.

    За її словами, побиття почалося після того, як представникам ультрас зробили зауваження і попросили не палити фаєри. Як зазначила Ірина Федорченко, дітям, яких привели на матч улюбленої команди, було важко дихати через запалені фаєри.

    «У підсумку: побиті батьки і перелякані діти, більше на матчі улюбленого клубу ні ногою. Спасибі, Ультрас. Спасибі НСК» Олімпійський» за нашу безпеку», – додала очевидиця побиття.

    Пізніше Ірина Федорченко повідомила, що чоловіка, який зробив зауваження, забризкали газовим балончиком і побили.

    «У відповідь він був відправлений на три букви і забризканий газовим балончиком. В ту саму секунду ультрас почали перестрибувати через паркан і бити нашого знайомого. Наші чоловіки побігли, щоб його забрати і теж добряче отримали», – продовжила Ірина.

    Потерпілий Андрій Федорченко показав наслідки інциденту на НСК «Олімпійський».

    «Відновлю здоров’я і психічний стан дитини, а потім з ним вирішимо, чи потребує «Динамо» нашої підтримки», – заявив чоловік, який постраждав від рук представників ультрас «Динамо Київ».

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    Ультрас «Динамо» жорстоко побили вболівальників із дітьми (відео)
    Ультрас «Динамо» жорстоко побили вболівальників із дітьми (відео)
    Ультрас «Динамо» жорстоко побили вболівальників із дітьми (відео)
    Ультрас «Динамо» жорстоко побили вболівальників із дітьми (відео)

    Telegram-канал »Динамо Київ Inside» відреагував на НП під час футбольного матчу між «Динамо» і «Олександрією». Відомо, що постраждалі масово пишуть заяви на нападників, а служба безпеки НСК «Олімпійський» вивчила терабайти відео для встановлення осіб, що брали участь у побитті.

    «Вина постраждалих в тому, що вони не мали раніше досвіду спілкування з даною категорією людей. Били натовпом, ногами, вже лежали, при їхніх дружинах і маленьких дітях. Все по класиці, як завжди. Розбіглися в різні боки, побачивши 10 поліцейських. Наскільки нам відомо, це тваринництво спускати з рук ніхто не має наміру. Люди масово пишуть заяви, а на НСК вчора до пізньої ночі аналізували терабайти відео. Дуже багато «безпекою стадіону» ідентифіковані, оскільки відомі службі давно. Матеріали направлені до поліції і тепер все буде залежати від слідчої совісті», – йдеться в повідомленні.

    Теги: Київ кримінал діти ультрас чоловік батьки
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    Ультрас «Динамо» жорстоко побили вболівальників із дітьми (відео)