ЛГБТ-подія року в Україні. Хто отримав нагороди на першій церемонії KyivPride Awards 2021 (фото)

Союзницею ЛГБТ+ року в Україні стала журналістка та блогерка Тетяна Микитенко

У столиці нагородили переможців KyivPride Awards 2021

У Києві 18 вересня відбулася перша церемонія нагородження за значний вклад у видимість та рівноправ’я ЛГБТ+ спільноти KyivPride Awards 2021.

Переможцями та переможницями стали:

ЛГБТ+ подія року в Україні: камінг-аут MÉLOVIN

ЛГБТ+ френдлі бренд року в Україні: ПриватБанк

ЛГБТ+ фредлі медіа року: Star Light Media

Квір-блогер року: Едвард Різ

Витвір квір-мистецтва року в Україні: фільм «Будьмо, Гей. Діалоги про гідність» режисера Євгена Лесного

Союзниця ЛГБТ+ року в Україні: Тетяна Микитенко (Рагулівна)

ЛГБТ+ Активістка року в Україні: Дзвенислава Щерба (активістка ГО «Amnesty International Ukraine»)

«Ми раді, що змогли об’єднати ЛГБТ+ спільноту, наших союзників та союзниць, бізнеси та ЗМІ, щоби відсвяткувати найзначніший вклад у прайд-рух в Україні. Звісно, кожен і кожна сьогодні – переможці. Але ми хотіли цією церемонію надати видимості діям та роботі всіх та надихнути на нові звершення», – поділився Ленні Емсон, директор ГО «КиївПрайд».

Церемонію відвідали близько 200 глядачів та глядачок, серед яких представники та представниці провідних правозахисних організацій, медіа, ведучих компаній, іноземних представництв тощо.

Вручили премії переможцям та переможницям посол Норвегії в Україні Ерік Сведал, секретар з міжнародних справ Партії Зелених України Тетяна Бодун, заступник посла посольства Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс, керівник Сектору співпраці в галузі стратегічних комунікацій і прав людини Представництва Європейського Союзу в Україні Марко Ферраро, виконавчий директор Міжнародного Фонду Відродження Олександр Сушко, посол посольства Швеції в Україні Тобіас Тиберг, директор Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» Роланд Ковач.

Упродовж вечора з музичними номерами виступали: Michael Soul, Sofia Shanti, Karoon, ART DEMUR, U:Lav, Туча та MÉLOVIN, який виконав кавер на пісню Lady Gaga.

Нагадаємо, що номінантів та номінанток обирали голосуванням у соціальних мережах. Усі охочі могли віддати свій голос за кандидатури, які висунула спільнота шляхом відкритого голосування.

Нагадаємо, київські поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України переведені на посилений варіант несення служби та проінструктовані щодо алгоритму дій у разі виявлення порушень чи провокацій під час запланованого у столиці в неділю, 19 вересня, Маршу рівності КиївПрайд-2021.

Також державний «Приватбанк» з нагоди місяця захисту прав ЛГБТ-спільноти випустив спеціальні банківські карти.

Зазначимо, президент США Джо Байден видав указ про визнання червня місяцем гордості й наголосив на необхідності боротьби за права ЛГБТ-спільноти.

Цікаво, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заснував посаду спеціального представника з питань прав ЛГБТ.

Читайте також: